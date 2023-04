On a testé «Your Nature», l’eco-resort pour les amoureux de la nature

Carburant, péages, billets d’avion… Tout augmente et le budget vacances des Belges se réduit d’année en année. Alors pour éviter de devoir quitter le pays et faire des kilomètres pour s’évader, on a trouvé le lieu idéal en Wallonie pour déconnecter en couple, entre amis ou en famille.

Et si on ne vous promet pas le soleil, on vous assure un dépaysement total. L’éco-resort « Your Nature » se situe en effet au cœur de 280 hectares de lacs et de forêts entièrement préservés, sur le Domaine du Bois de Péronnes à Antoing, non loin de Tournai, en Belgique.

Comme son nom l’indique le site « Your Nature » est un amoureux de la Terre, et l’organisation des 200 hébergements a été réalisée sans aucune altération de l’écosystème et via une adaptation pour chaque arbre répertorié. Les amateurs de béton et de brouhaha risquent d’être déçus. Ici, on est directement plongé dans le bain, dès la réception.

On y laisse alors sa voiture et le reste des déplacements au sein du resort se fait à pied, en petite voiturette de golf ou en minibus. Pour tous les goûts Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y en a pour tous les goûts et que tous les types de publics trouveront leur bonheur. Six modèles d’hébergements existent. Tous sont basse énergie et s’inscrivent dans toutes les normes du développement durable : matériaux nobles et régionaux, circuits courts de construction : – Le lodge : cet espace de 41 m² qui rappelle les bivouacs sur pilotis plantés en Afrique est idéal pour les couples. À partir de 79€/nuit. – Le blue lodge : similaire au lodge, la petite terrasse est orientée vers la forêt ou vers le lac. À partir de 89€/nuit. – Le cottage : avec sa terrasse sur le toit, le cottage est idéal pour deux couples d’amis qui veulent profiter de la forêt. À partir de 144€/nuit. – The Leaf : ces habitations en forme de feuille, disponibles en 2 ou 3 chambres, sont parfaites pour les groupes d’amis. À partir de 112€ ou 159€/nuit. – The TreeLoft : grimpez dans les arbres dans ce magnifique espace de 59m² (hors terrasse), le TreeLoft peut accueillir quatre adultes maximum. Grande baie vitrée, sauna, terrasse perchée… l’expérience nature à l’état pur. À partir de 156€/nuit. – The Lake House : une maison les pieds dans l’eau disponible en 2 ou 3 chambres. Ses 96m³ surplombent les rives de l’étang de Fouage. À partir de 152€/nuit. Si tous les hébergements ont une petite cuisine qui contient le nécessaire pour s’offrir un bon repas, l’eco-resort compte également un restaurant, « La Maison ». Ses grandes baies vitrées qui offrent une vue magnifique sur le Grand large, sa décoration chaleureuse et sa restauration raffinée vous permettront de passer un agréable moment autour d’un bon repas. Les produits sont issus du réseau de partenaires de l’eco-resort et d’artisans reconnus, mais également cultivés et récoltés localement. C’est également dans ce superbe cadre que vous pouvez déguster un délicieux petit-déjeuner (optionnel). Pour une restauration « sur le pouce », on optera plutôt pour « Le pavillon », qui offre un large éventail de snacks. Et si vous voulez cuisiner vous-même, vous trouverez tout ce donc vous avez besoin à la petite épicerie. Une fois l’estomac plein, place au sport. Si l’environnement et les alentours boisés raviront les amateurs de balades pédestres, une multitude d’activités sont disponibles. Eau, terre et même… air, tous vos sens seront mis en éveil. Le Grand large permet en effet un large panel d’activités sur l’eau, entre le ski nautique, la bouée tractée, le canoë, le kayak, le pedalboard, ou encore le Pedayak… Si vous êtes du genre terre à terre, vous trouverez assurément votre bonheur entre le fitness, le padel, volley, le badminton, le mini golf, la pétanque, le tennis de table ou encore le tir à l’arc… Et si vous aimez les sensations fortes, on embarque à bord d’une montgolfière pour prendre de la hauteur et découvrir d’un autre angle cette magnifique région. Après ça, on enfile son maillot et on fait un petit plongeon dans la piscine, histoire de se détendre avant de retrouver son logement douillet et chaleureux.