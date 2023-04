Les kayaks vont enfin retrouver l’Ourthe à Hamoir: la saison ouvre ce samedi 22 avril!

Les activités de The Outsider Ardennes & Activity (parcours-aventure « Adrénaline » à Comblain-La-Tour, spéléologie en famille à Comblain-au-Pont, diverses animations de type « survie » dans les bois de Fairon/Hamoir…) ont repris pour le public individuel depuis le week-end de Pâques. Malheureusement les kayaks manquaient à l’appel en raison du niveau de l’Ourthe qui restait alors beaucoup trop haut avec des courants importants et une température beaucoup trop froide. La situation a bien évolué et ce samedi 22 avril, la flotte de kayaks pourra à nouveau accueillir les familles et touristes à leur bord. Une première depuis le… 4 juillet 2022 (à cause de la sécheresse de l’été dernier) même si quelques groupes ont déjà pu se lancer dans une descente de l’Ourthe dès cette semaine.

Steven Van Erps et Dorothy De Donder, les deux administrateurs-délégués, vont donc enfin pouvoir proposer leurs nouveaux équipements aux touristes. De nouveaux gilets de sauvetage mais aussi de nouvelles pagaies beaucoup plus maniables pour les plus petits.

Trois itinéraires et toutou-tourisme possibles ! Dès ce samedi 22 avril, vous pourrez donc (re)découvrez l’Ourthe en kayak 1 place, 2 places ou 3 places. Cette activité est accessible dès l’âge de 4 ans et il est même possible d’embarquer votre toutou à bord. Les chiens sont en effet admis et cette possibilité est d’ailleurs de plus en plus appréciée et pratiquée.

Plusieurs parcours sont organisés entre Barvaux, Hamoir et Comblain-au-Pont. Mais le centre névralgique de Kayak « Les Remous » est basé à Hamoir, route de Xhignesse. Le point de départ se fait donc toujours à Hamoir où une navette est organisée vers Barvaux (suivre le fléchage « Kayaks Les Remous »). Les itinéraires et distances : >Hamoir – Comblain-au-Pont = 8,4 km >Barvaux – Hamoir = 15 km (attention : seulement 1x par jour. Départ de la navette pour Barvaux à 10h) >Barvaux – Comblain-au-Pont = 23,4 km (attention : seulement 1x par jour. Départ de la navette pour Barvaux à 10h). Les prix démarrent aux alentours de 25 € par personne pour une descente de 8,4 km en kayak duo. Pour les groupes, un tarif spécial est pratiqué à partir de 16 participants et il est possible de demander la présence d’un moniteur pour apprendre les techniques de base.