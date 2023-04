Nintendo Indie World: voici ce qu’il faut retenir (vidéo)

Lors de cette présentation, on a pu découvrir plus de 20 nouveaux titres indépendants dont Blasphemous 2, Mineko’s Night Market et Shadows Over Loathing. Voici ce que l’on peut retenir du Nintendo Indie Wolrd de ce mercredi 19 avril 2023.

Parmi les temps forts figurait la révélation de Blasphemous 2, accompagnée de la première bande-annonce du jeu ainsi que de l’annonce de sa sortie cet été. La présentation a également annoncé l’arrivée de Shadows Over Loathing, un RPG comique bourré de malfrats, de monstres et de mystères, dans la journée sur le Nintendo eShop. Parmi les autres jeux présentés figuraient Mineko’s Night Market, un jeu de simulation et d’aventure mettant en scène une jeune fille curieuse qui vient d’emménager dans un village au pied du mont Fugu, disponible le 26 septembre sur Nintendo Switch ; My Time at Sandrock, la suite captivante de My Time at Portia, qui sortira cet été ; OXENFREE II: Lost Signals, qui prend place cinq après les événements d’OXENFREE, qui sortira le 12 juillet sur Nintendo Switch ; ainsi que Reliques de la Vieille croyance, une mise à jour gratuite pour Cult of the Lamb qui fera son arrivée le 24 avril, avec de nouveaux défis, de nouveaux ennemis et de nouveaux moyens d’entretenir votre culte.