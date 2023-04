«Je serai entourée de mes proches»: Line Renaud évoque la fin de sa vie, et la manière dont elle aimerait mourir

Il y a quelques jours, Line Renaud s’est confiée à Paris Match. Sans aucun tabou, la comédienne de 95 ans a parlé du droit au suicide assisté : « Ma mère demandait à mourir, ’s’il te plait fait quelque chose’ me disait-elle. Loulou en 1995, atteint d’un cancer des os, et qu’on ne pouvait plus toucher. Je suppliais notre docteur », explique-t-elle, avant d’évoquer sa « loi idéale », celle qui lui permettrait de partir « entourée de ceux qu’elle aime ».

Line Renaud donne ensuite quelques détails sur comment elle imagine sa mort : « Dans mon lit avec mon chien Pirate à côté de moi… s’il est encore en vie ! Je le caresserai, je lui demanderai de venir plus près de moi et il viendra plus près. Je serai entourée de tous mes proches avec qui je parlerai. Il faut que tout ça soit joyeux. J’ai envie de laisser une image apaisante. Mes amis souhaitent que je parte sans souffrir. »