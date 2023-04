«J’allais aux toilettes pour pleurer»: ce candidat phare de «Danse avec les stars» revient sur sa participation à l’émission de TF1 (vidéo)

En 2017, Lenni-Kim participait à « Danse avec les stars » sur TF1. Beaucoup ne le connaissaient pas encore. Il avait participé à « The Voice » deux ans plus tôt. L’émission de danse a permis au jeune homme de gagner en notoriété, et de briller grâce à ses prestations qui l’ont emmené jusqu’en finale, où il terminera deuxième face à Agustin Galiana.

Lire aussi «Je pourrais revenir oui»: cette danseuse emblématique bientôt de retour dans «Danse avec les stars» sur TF1?

Et d’évoquer les semaines où il a participé à « Danse avec les stars » : « J’étais en pleine crise existentielle, je venais d’avoir 16 ans, je me demandais où est-ce que j’étais, qu’est-ce que je faisais. En même temps, j’avais toujours voulu faire ce métier, danser, chanter, jouer, mais une fois que tu es dans le feu de l’action… J’étais un peu perdu. Je n’allais pas tout le temps très bien. Des fois j’allais derrière, aux toilettes, je me mettais à pleurer beaucoup beaucoup puis je ressortais avec ce sourire parce que j’étais connu pour ce sourire […] Des fois quand ça ne va pas on se force à faire semblant mais je n’allais pas bien du tout. »