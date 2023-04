Inauguration du réaménagement du square de Meeûs à Ixelles

La commune d’Ixelles a organisé une petite cérémonie d’inauguration suite au réaménagement du square de Meeûs à Ixelles.« La rénovation du square de Meeûs était attendue de longue date par les riverain.e.s, elle est aussi très importante pour l’image du quartier européen et rehausse la présence de quatre arbres remarquables du patrimoine arboré ixellois : deux noyers, un virgilier à bois jaune et un érable sycomore », commente Audrey Lhoest (Ecolo), échevine du Climat, des Espaces verts et des Plantations.

«Véritable écrin de verdure et témoin de l’urbanisation bourgeoise de la ville au début XIXème siècle dans le quartier Léopold, le Square de Meeûs retrouve aujourd’hui sa splendeur originelle grâce à une restauration financée à hauteur de 80% par la Région bruxelloise. Longtemps délaissée, cette partie du square est à nouveau unifiée à sa partie jumelle (côté Ville de Bruxelles) et offre aux Bruxellois et européens un espace vert embelli et restauré au cœur du quartier européen où la nature et la biodiversité peuvent à nouveau s’épanouir », souligne Pascal Smet (Vooruit), Secrétaire d’Etat bruxellois en charge du Patrimoine.