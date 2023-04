Logitech Zone Learn, un casque pour les élèves et l’apprentissage

Logitech a récemment dévoilé un nouveau casque du nom de Zone Learn. Un produit un peu différent pour le constructeur d’accessoires PC puisqu’il s’agit d’un casque filaire adapté pour les élèves du primaire au lycée. La question qui se pose est de savoir finalement quels sont ces apports afin d’offrir une meilleure concentration et une utilisation à long terme pour faciliter l’apprentissage.

« Logitech a travaillé en étroite collaboration avec des enseignants et des élèves – du concept initial jusqu’au produit final – dans le but de concevoir un produit adapté au monde de l’éducation. Certifié Works With Chromebook (WWCB), ce casque a été développé et testé pour soutenir un apprentissage qui peut se dérouler à tout moment, en tout lieu, et dans tous les styles. De plus, le casque Zone Learn s’adapte à toutes les morphologies et formes d’apprentissage pour plus d’accessibilité et d’efficacité », explique la marque.