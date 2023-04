Affaire Pierre Palmade: cette célèbre actrice sur qui l’humoriste peut compter, malgré la polémique

Le 10 février 2023, Pierre Palmade faisait la Une de l’actualité en raison du terrible accident de voiture qu’il a causé à Villiers-en-Bière, en Seine-et-Marne. L’humoriste, sous emprise de cocaïne et qui faisait la fête depuis 72 heures, s’est déporté, avant de s’encastrer dans une voiture qui arrivait dans le sens inverse. À son bord, un homme, une femme enceinte et un enfant de 6 ans. Tous ont été grièvement blessés, la femme a perdu son bébé. Lors de sa garde à vue, Pierre Palmade a confié avoir « honte », et ne se souvenir de rien du tout, simplement d’avoir « fermé la grande grille en fer de sa propriété ». Ensuite, c’est un « trou noir ». Aujourd’hui, Pierre Palmade est libre, mais sous contrôle judiciaire, à l’hôpital.

Depuis, beaucoup ont tourné le dos à l’humoriste. C’est le cas de Michèle Laroque et de Muriel Robin, mais aussi de Claire, la sœur de Pierre Palmade. Cette dernière n’aurait pas accepté une phrase dite par son frère, juste après l’accident.