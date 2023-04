De la concurrence pour la Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas: les Etats-Unis et le Mexique également candidats à l’organisation du Mondial 2027 féminin

Le Mondial féminin s’est déjà tenu aux Etats-Unis en 1999 et 2003 mais le Mexique n’a jamais accueilli la compétition.

Les fédérations mexicaine et américaine de football ont révélé leur projet un mois avant la date limite du 19 mai fixée par la FIFA pour que les pays candidats à l’organisation de cet événement soumettent officiellement leur candidature.

Si cette candidature conjointe est retenue, le Mondial féminin se déroulera un an après la Coupe du monde masculine de 2026 qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

« Les Etats-Unis ont toujours été un leader mondial du football féminin et nous serions honorés d’accueillir le premier événement mondial de football féminin avec le Mexique », a déclaré la présidente de la Fédération américaine, Cindy Parlow Cone, dans un communiqué.

« L’organisation de la Coupe du monde féminine 2027 nous offre une occasion incroyable de clôturer deux années historiques de Coupe du monde de football dans la région de la Concacaf, en nous aidant à continuer à développer le football au sein des associations de notre confédération », a ajouté Mme Parlow Cone.

Le président de la Fédération du Mexique de football, Yon de Luisa, a estimé que l’organisation de ce tournoi contribuera à développer le football féminin au Mexique.

« C’est avec plaisir que nous faisons à nouveau équipe avec la Fédération américaine de football pour organiser cette Coupe du monde dans notre région, qui sera sans aucun doute historique », a déclaré M. de Luisa.

L’organisation de la Coupe du monde 2027 devrait être décidée lors du congrès de la FIFA en mai 2024.

Les Etats-Unis et le Mexique seront en concurrence avec la candidature conjointe de la Belgique, de l’Allemagne et des Pays-Bas, ainsi qu’à celles de l’Afrique du Sud et du Brésil.