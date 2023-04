«Dans la tête de Mark Zuckerberg»: la méta-morphose du créateur de Facebook Ce documentaire retrace l’avènement du créateur de Facebook et les bouleversements de toute une société. DR

Par Youri Volckaert

Impossible de ne pas le reconnaître, impossible de ne pas savoir qui il est ou ce qu’il a créé. Aujourd’hui, quasiment la moitié de la population utilise Facebook. En 2004, c’est depuis sa chambre d’universitaire sur le campus de Harvard que Mark Zuckerberg va, sans le savoir, créer l’un des sites les plus populaires de l’histoire. Le concept d’origine est simple : se faire un profil en répondant à quelques questions, ajouter des amis et ainsi pouvoir observer les informations des autres, leurs photos, leurs anniversaires, ou encore savoir avec qui ils sont eux-mêmes amis. Ainsi est née une des plus grosses machines du capitalisme numérique. Un premier outil pour s’espionner mutuellement, mais il n’y en a qu’un capable de tous nous observer. Car oui, s’il est devenu milliardaire à 23 ans, c’est grâce à ce qu’on appelle aujourd’hui le « big data ». Savoir que Michèle est fan de « Friends » et qu’elle est plutôt dans sa période shopping ; toutes nos habitudes, nos hobbies, nos préférences et notre manière d’aborder Internet, tout ça, Zuckerberg l’accumule dans ses serveurs qui valent de l’or.

Au-delà de ça, Mark Zuckerberg a créé un système au-dessus du système. Certains dirigeants américains comme Barack Obama ou Hillary Clinton ont vu en lui un allié, mais les scandales dans lesquels a baigné Facebook sont nombreux. Le jeu d’influence sur l’élection de Donald Trump, le Brexit, l’affaire Cambridge Analytica, la prolifération de la désinformation, des propos extrémistes ou encore l’assaut du Capitole. Tout ça montre que l’algorithme Zuckerberg a des failles exploitées et exploitables. Peut-être est-il temps pour une bonne vieille mise à jour…

De geek à milliardaire Peut-être faut-il se replonger dans cette époque où Zuckerberg enchaînait les soirées à Harvard pour véritablement comprendre qui il est et comment il fonctionne. Excellent élève, plutôt à l’aise avec les femmes. Il casse les codes du geek. Il est talentueux, tout simplement. Un talent qu’il mettra tout d’abord au service de Facemash, son véritable premier réseau social, dans lequel l’utilisateur devait choisir entre deux étudiantes pour élire la plus sexy… Scandaleux, certes. Intelligent ? Sûrement. Zuckerberg semble être un homme capable de bien plus de compréhension humaine et d’empathie qu’on oserait penser.

En dernier lieu vient son nouveau projet : le « métavers », tous les habitants de la planète connectés et ensemble. Mark Zuckerberg a toujours et encore soif d’exploits, il rêve d’un monde où chaque individu aurait un smartphone dans la main et un compte Facebook. Mais à quel prix ? Celui du sacrifice de notre vie privée ? D’une surveillance sans limite ? Il cache son jeu et ses intérêts derrière des teintes idéalistes et révolutionnaires. Ce docu vous proposer d’explorer la partie immergée du Zuckerberg. De comprendre celui dont les amis deviennent des ennemis, celui que rien n’arrête. Un génie pour certains, un escroc pour d’autres. Plongez-vous « Dans la tête de Mark Zuckerberg » ce jeudi sur la Une pour retracer les vingt dernières années de chef-d’œuvre et dérives d’un personnage illustre du XXIe siècle.