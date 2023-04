Quatre voitures neuves sur dix étaient électrifiées au premier trimestre: «Le marché relève enfin la tête»

« Avec 131.484 voitures neuves immatriculées lors du premier trimestre, le marché relève enfin la tête après trois années de contractions consécutives provoquées par la pandémie de Covid-19, le conflit en Ukraine et les différentes pénuries de pièces détachées qui ont découlé de ces deux événements », commente la Fédération.

Le deux-roues a, lui, connu une évolution presque opposée à la voiture particulière. Il a en effet bien traversé la récente période de crise et il se trouve aujourd’hui en très léger recul par rapport au premier trimestre 2022. Il reste malgré tout supérieur au marché moyen de ces dix dernières années.

Concernant le type de motorisation, la progression de l’électrique se fait au détriment du thermique. Alors qu’ils composaient encore près de 85 % du marché en 2020, l’essence et le diesel ne représentent désormais plus que 58,6 %. Un recul particulièrement marqué pour la motorisation diesel, dont la part de marché flirte désormais avec les 10 % alors qu’elle avait connu un pic de popularité en 2008 (79 %).

Dans le segment électrique, le plus répandu est encore l’hybride rechargeable à l’aide d’une prise de courant (17,2 %), mais il est talonné par la motorisation 100 % électrique qui franchit pour la première fois en Belgique le cap des 15 % de parts de marché. Ensemble, les voitures électrifiées atteignent une part de marché de 40,6 %.

La Tesla Model Y est d’ailleurs le troisième véhicule neuf le plus vendu en Belgique et il n’est devancé par la Volvo XC40 et la Toyota Yaris que par le fait que ces deux modèles proposent d’autres versions que le « full » électrique.

Cette percée des motorisations électrifiées contribue à réduire le niveau moyen des émissions de CO2 des voitures neuves immatriculées qui figurait au premier trimestre, sous la barre symbolique des 100 g/km, une première depuis l’introduction du test d’homologation WLTP.