Toutes les disciplines pour le suivi des sportifs réunies dans un seul centre de 1.500m² à Tiège

Qu’on le pratique de façon assidue, occasionnelle ou même professionnelle, le sport occupe une place de plus en plus importante dans nos vies, et c’est tant mieux ! L’activité physique est une très bonne façon de prendre soin de son corps et de son esprit. C’est aussi un excellent moyen de limiter les risques de maladies cardio-vasculaires et autres infections courantes.

L’augmentation de la pratique sportive a fait naître d’autres attentes et besoins, telle qu’une meilleure prise en charge au niveau de la préparation physique, du suivi médical et des soins à prodiguer en cas de traumatisme ou de lésion.

Sur une surface totale de plus 1.500 m2, Medsana dispose de 6 cabinets médicaux, 7 cabinets de kinésithérapie avec une grande salle de revalidation, un laboratoire d’analyses médicales et de prises de sang, et même un bandagiste.

« Il y avait une réelle demande pour ce type d’infrastructure dans la région », annonce Sébastien Lincé, qui s’est associé au projet. « Sur un seul et même site, on retrouve de nombreuses activités complémentaires, qui vont justement permettre de faciliter la prise en charge, la coordination et le suivi au niveau médico-sportif ».

Le nouveau centre compte également de belles infrastructures sportives avec deux terrains de padel et une piscine intérieure, exploitée par l’ASBL Dimension Sport.

« Depuis 30 ans, Dimension Sport ASBL propose du sport pour tous, en appliquant la philosophie du développement moteur global du sportif. La natation fait pleinement partie de cette approche multisports et intégrer le centre Medsana, en proposant des séances d’accoutumance au milieu aquatique, d’apprentissage de nages et des séances d’aquagym pour adultes et sénior, remplit parfaitement cette mission », explique Marc Nibus, directeur associé de l’ASBL avec Damien Vandeberg. Le complexe accueille aussi un magasin de sport : Respire.

Les docteurs Bertrand Vanden Bulck et Régis Hanssen travaillaient déjà régulièrement ensemble, et ils se sont aussi associés dans cette nouvelle aventure.

« L’objectif principal de Medsana est de proposer une prise en charge globale des pathologies ostéoarticulaires au sein du même centre », développe le Dr Vanden Bulck.

« Ici, il y a toutes les disciplines nécessaires pour assurer un réel suivi des sportifs. L’accent est aussi bien mis sur le préventif, c’est-à-dire la préparation physique, le bilan nutritionnel, le suivi psychologique, les tests à l’effort, que sur le curatif. C’est top d’avoir pu réunir ça ici, au sein d’un seul et même centre afin de promouvoir l’approche pluridisciplinaire, qui est primordiale dans le monde du sport, qu’il soit professionnel ou amateur. »

Et de terminer sur ces mots : « Le tout, avec un réel esprit d’équipe entre praticiens et dans une belle ambiance conviviale. »