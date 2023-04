«Hobbs & Shaw 2»: c’est toujours au point mort

En 2019, « Fast & Furious », l’une des franchises les plus rentables de l’histoire de Hollywood, s’offrait un spin-off de luxe avec « Hobbs & Shaw », diffusé ce soir, mettant aux prises Jason Statham et Dwayne Johnson. Avec encore un score tonitruant au box-office et, forcément, l’idée d’une suite.

Quatre ans plus tard, et après le départ de Dwayne de la franchise initiale, essentiellement pour cause de mésentente avec Vin Diesel, le projet est au point mort. Pour les fans de vrombissements, pas de panique pour autant, dès ce 17 mai, Dom Toretto et sa bande reviennent pour « Fast & Furious 10 », réalisé par le Français Louis Leterrier, le début de l’ultime course-poursuite, prévue en deux volets.