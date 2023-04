POI, POII, maintien… Nos experts se mouillent avant la dernière journée du championnat (vidéo)

Qui sera en tête du championnat au début des Champions playoffs ? Qui accompagnera Genk, l’Union Saint-Gilloise et l’Antwerp dans ces playoffs ? Cela va se jouer entre Gand (qui reçoit Ostende), le FC Bruges (qui accueille Eupen) et le Standard qui se rend à OHL.

La Gantoise est actuellement 4ème avec 56 points et devance en nombre de victoires le Club de Bruges (56 points) et le Standard 55 points.

Du stress, il y en aura aussi pour déterminer l’équipe qui aura le privilège de disputer les Europe playoffs. Quatre équipes peuvent encore revendiquer leur place dans ces PO : Charleroi (47 points), le Cercle (47 points), Anderlecht (46 points) et OHL (45 points). Avant d’entamer cette dernière journée, les Zèbres sont 8èmes et devancent le Cercle de Bruges juste au nombre de succès acquis cette saison. Une victoire contre Genk lui assurerait la dernière place dans le top 8.

De son côté, le Cercle se rendra à Zulte Waregem qui n’a pas dit son dernier mot dans la course au maintien. Anderlecht a le match « le plus facile » face à Malines qui a depuis plusieurs semaines ne pense plus qu’à la finale de la Coupe de Belgique que les hommes de Steven Defour disputeront le 30 avril prochain face à l’Antwerp. Enfin, OHL doit espérer des faux pas de tous ses adversaires et doit aussi s’imposer à la maison contre le Standard pour espérer décrocher in extremis le dernier ticket disponible pour les Europe playoffs.

Nos experts se mouillent dans notre talk foot et donnent aussi leur avis sur les questions suivantes :

* Votre plus grosse surprise de la saison ?

* Le meilleur joueur de la saison ?

* Le meilleur gardien de la saison ?