VIDÉO. Caché par un autre tableau pendant 15 ans, un triptyque de Raoul Dufy dévoilé à Rouen

« Un musée, ça vit. Des œuvres sortent des réserves, d’autres y rentrent, résume Florence Calame-Levert, conservatrice en chef du patrimoine en charge des collections contemporaines et modernes au musée des Beaux-Arts de Rouen . Ce triptyque ne pouvait être conservé en réserve à cause de sa forme incurvée. Et on ne pouvait pas prendre le risque de rouler la toile de peur de l’abîmer. À l’époque, ce subterfuge avait été trouvé pour conserver l’œuvre sans l’exposer. »

Une œuvre inachevée

L’histoire de ce triptyque sort du cadre. Il devait à l’origine orner le bar-fumoir du théâtre du palais de Chaillot, à Paris. Mais, sans qu’on en connaisse la raison et alors que l’œuvre était quasiment achevée, Raoul Dufy a décidé d’abandonner sa réalisation en 1937, et d’en faire une autre version qui, elle, a bien été installée dans le bar-fumoir avant d’être aujourd’hui visible dans la cafétéria du musée des Beaux-Arts de Lyon. « Le décor final est bien différent. Par exemple, les trois figures centrales sont debout. Franchement, il est beaucoup moins beau », s’amuse Florence Calame-Levert.

Il est vrai que le triptyque rouennais est d’une élégance désarmante. Le peintre y a représenté, dans un camaïeu de bleus et de verts, toute la vallée de la Seine, de Paris jusqu’au Havre. « On peut reconnaître la Tour Eiffel, ici Mantes-la-Jolie, là Rouen et sa cathédrale ainsi que le pont transbordeur qui a disparu pendant la Seconde Guerre mondiale…, esquisse la conservatrice. On retrouve aussi une vache normande, un nuage avec de la pluie et la figure du cargo noir très emblématique de la fin de sa carrière. »

Restauration en vue

C’est le thème de l’œuvre qui peut expliquer qu’elle se soit retrouvée au musée des Beaux-Arts de Rouen. Et maintenant qu’il est de nouveau sous le feu des projecteurs, le travail de Raoul Dufy va bénéficier d’un lifting. « Le fait d’être resté si longtemps dans le noir a terni son éclat, l’huile a jauni. La restauration se fera en deux temps : une première phase, cet été, concernera le support ; une deuxième phase, pas encore programmée, consistera à mastiquer les lacunes. »