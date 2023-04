Grand Nettoyage 2023: 49.348 kilos de déchets récoltés en province de Namur

112.520 personnes ont participé à l’opération de nettoyage des déchets. En quatre jours, les 4.220 équipes inscrites ont ramassé les déchets sauvages sur 12.258 km, soit 22 % de la longueur totale des voiries wallonnes (hors autoroutes). Cette mobilisation citoyenne a permis de couvrir 260 communes wallonnes et de collecter 311 tonnes de déchets, dont 206 tonnes de déchets tout-venant et 105 tonnes de PMC.

« En six ans, de 2017 à 2023, la quantité de déchets ramassée par kilomètre a diminué de 33,3 % », indique Denis Vasilov, porte-parole de l’asbl Be WaPP.

En province de Namur, 4.526 sacs de déchets tout-venant (31.681 kg) et 4.417 sacs de PMC (17.667 kg) ont été remplis par les 16.705 participants au ramassage.

« Je suis en colère contre la personne qui balance sans la moindre réflexion ou le moindre respect son déchet dans le fossé », réagit Yves Depas, bourgmestre de La Bruyère. « Ce n’est pourtant pas plus difficile de conserver son déchet quelques minutes avant de trouver une poubelle. Cela est d’autant plus dommage que ces incivilités coûtent un montant important à l’ensemble des Wallons : 25 € par personne chaque année. Et la personne qui jette son déchet dans la nature paie également, cela n’a donc aucun sens d’agir de la sorte ! »