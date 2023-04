David Gallienne, l’étoilé de Giverny, signe la carte d’un nouveau restaurant à Paris, Label Broche

« La grande thématique de cette adresse, c’est la cuisine à la rôtisserie », évoque le cuisinier normand. Le produit star ? « La volaille fermière, principalement sourcée en Normandie » que le Chef veut cuisiner à la façon de son « terroir ». « J’ai imaginé une cuisine bistrotière. Pour la plupart des personnes, la volaille, c’est le poulet rôti du dimanche. Je voulais quelque chose de réconfortant dans lequel petits et grands se retrouvent et qui rassemble. » Au menu encore, un gratin dauphinois à sa façon ou, selon les périodes, des cochons de lait et autres gigots pour la trentaine de clients pouvant être accueillis en salle ; et si les réservations sont prises d’assaut, l’affamé pourra se rabattre sur la vente à emporter.

En attendant, les fourneaux ont été rallumés en Normandie il y a deux semaines. Et après un week-end de Pâques « euphorique », le début de saison se montre plus calme qu’à l’accoutumée en raison, notamment de l’inflation et d’un contexte social tendu qui plombent les finances et, par conséquent, les loisirs et plaisirs. Fait rare depuis qu’il est dans la lumière, le programme des prochaines semaines laisse encore un peu de place à la réservation de dernière minute. L’occasion de découvrir les nouveaux mets à sa carte, dont son gâteau de poisson à l’anguille et sa sauce à manger aux œufs de poissons…