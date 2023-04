Tous les magasins Dreamland et Dreambaby sont ouverts jeudi malgré une restructuration annoncée

Colruyt a annoncé mercredi une restructuration de la chaîne de magasins de jouets Dreamland et de la chaîne d’articles pour bébés Dreambaby. 192 des 1 100 emplois sont menacés et six magasins seront fermés : un Dreamland à Hasselt et des Dreambaby à Drogenbos, Beveren, Hoei, Tienen et Vilvoorde. En outre, Colruyt vend la majorité de Dreamland à la chaîne de magasins de jouets ToyChamp.

Tous les magasins Dreamland et les cinq succursales Dreambaby susceptibles d’être fermées sont restés fermés mercredi. Il s’agit d’une décision de la direction « pour pouvoir informer les employés et leur donner le temps de poser des questions, d’assimiler la nouvelle et éventuellement de rentrer chez eux », a déclaré Silja Decock, porte-parole de Colruyt. One Dreamland a finalement continué à ouvrir ses portes.