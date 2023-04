3 bouteilles de vin qui nous donnent envie de partir en France ou en Italie Un bon vin rouge italien, un blanc et un gris français : 3 bouteilles qui nous donnent envie de voyager… et de les goûter dès ce printemps.

Par Aldi

C’est bien connu, la gastronomie et les bons vins nous font voyager et nous font penser à nos destinations favorites. La France, l’Italie et même l’Espagne sont réputés pour leur gastronomie et leurs vins. Et même d’autres pays auxquels on ne pense pas directement, comme la Hongrie et l’Afrique du Sud, peuvent aussi nous étonner par la qualité de leurs vins. Mais aujourd’hui, nous allons vous parler de deux vins français et d’un vin italien… Vin blanc : Fleur des Sables IGP Coteaux de Béziers (France) €5.00, exclusivement chez ALDI dès le 26/04

Commençons par ce délicieux Fleur des Sables IGP Coteaux de Béziers, un élégant vin blanc français rafraichissant combinant des cépages de sauvignon blanc et colombard. Sa fraîcheur est encore accentuée par son bouquet de fruits exotiques, sa bouche fraiche avec des touches d’agrumes et une finale zestée, bien agréable. On peut facilement s’imaginer le déguster à une terrasse du centre-ville historique de Béziers, au soleil.

Vin rouge : Sangiovese-Negroamaro 'Callisto' Puglia IGP (Italie) €6.99, exclusivement chez ALDI dès le 26/04