80e anniversaire du crash aérien, Nassogne a rendu hommage

« Plus que jamais nous nous devons de rendre hommage aux victimes qui ont payé de leur sang notre liberté. Cette dette inestimable, nous ne pourrons jamais la rembourser, c’est pourquoi nous nous devons de ne jamais les oublier. », souligne Dominique Paulus, la présidente du comité de mémoire.

La nuit du 16 au 17 avril, 327 avions du Bomber Command (197 Lancaster et 130 Halifax) allaient tenter de détruire les usines d’armement Skoda. Le jour du raid avait été choisi pour sa pleine lune. Mais la pleine lune rendait également le boulot des chasseurs de nuit de la Luftwaffe plus aisé, et la basse altitude était une bonne chose pour la Flak (canons aériens allemands). Un carnage sans précédent se préparait !