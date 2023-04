Majestueux site historique, la citadelle de Doullens devient œuvre d’art

Un nouveau chapitre s’ouvre pour la citadelle de Doullens, au nord d’Amiens. C’est Somme Patrimoine qui réveille la belle endormie en l’ouvrant au public cinq jours par semaine, enfin, et plus uniquement sur réservation, depuis une semaine. Et la seule Citadelle de France à avoir été érigée un siècle avant la naissance de Vauban a trois arguments supplémentaires pour déplacer les foules : deux expositions temporaires et une balade sonore géolocalisée d’une heure et demie. Vous aviez aimé Transition à Abbeville, ce musée éphèmère dans un immeuble voué à la démolition ? Et Transition à Doullens, dans la piscine désaffectée qui sera bientôt détruite ? Et bien c’est au même collectif, CURB, que l’on doit la sublimation du mitard de la citadelle de Doullens, Transgression.

Rien à voir au niveau de l’ambiance, mais c’est toujours dans un lieu insolite, et délaissé, mais chargé d’instants de vie, que les six plasticiens (BOM.K, La Rouille, Softtwix, Madame, Gunter, Philippe Hérard et Alberto Ruce) donnent libre cours à leurs inspirations.

Leur travail offre une autre perspective au lieu et ramène des fantômes à la vie. C’est d’ailleurs tout en nuances, en travaillant avec des voiles, en jouant avec les couleurs délavées des briques, en usant de transparence, qu’ils ont œuvré. Ils ont aussi rejoué l’enfermement, avec des personnages dans des petites boîtes, des regards qui appellent au secours, des boulets suspendus...

« Une ambiance de recueillement » Âmes sensibles attention. Ici, c’est une prison. Derrière chaque porte une cellule. Où ont vécu des femmes, des filles, à qui l’on reprochait de transgresser la règle, de ne pas rester à leur place en remettant en question le patriarcat, la bienséance et la morale. Du milieu du XIXe siècle à 1959, ici, on enferme, on redresse, on corrige. « L’univers des différents artistes se mêle bien », commente Sabine, de région parisienne, membre de l’association Art’Murs. Ça donne une ambiance de recueillement. » Gilles Prilaux, archéologue pour Somme Patrimoine, est venu avec sa lampe torche. Fin connaisseur de l’Histoire du XXe siècle, il montre cette cellule sur laquelle il a mis son véto. À la lueur d’une lumière, en regardant de près, on observe des graffitis laissés comme des messages par les prisonnières. Sur les murs de la pièce du fond, les toilettes, sont inscrits un tas de messages de ce genre. Dans un autre bâtiment, Cléa Coudsi et Éric Herbin font parler l’art pour les Harkis, les derniers occupants en date des lieux quand ils ont été rapatriés du camp de Rivesaltes (Pyrenées Orientales). L’exposition « (RE) Jeux, Mémoire de harkis » est le fruit d’un travail mené depuis plus de trois ans avec des jeunes du secteur et des témoins de l’époque. L’idée est de livrer une vision poétique et artistique de cette page historique. Ces deux expositions sont temporaires. Elles sont annoncées jusqu’au 15 septembre. Informations pratiques La Citadelle, située à l’entrée de Doullens en venant d’Amiens, est ouverte du mercredi au vendredi de 9 h 30 à 17 h 30 et le week-end, ainsi que durant les vacances scolaires, de 10 à 18 heures. De novembre à avril, ce sera du mercredi au vendredi de 9 h 30 à 16 h 30 et le week-end et pendant les vacances scolaires de 10 à 17 heures. Entrée à 6 € pour les adultes, 4,50 € pour les enfants de 4 à 12 ans et les personnes bénéficiant d’un tarif réduit, gratuit pour les moins de 4 ans. Location du matériel pour