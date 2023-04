Ces Malawites utilisent une carte prépayée pour acheter de l'eau, pas leur carte d'identité

Une vidéo montrant des femmes utiliser une carte prépayée pour acheter de l'eau est relayée sur les réseaux sociaux par des internautes affirmant à tort qu'elle a été filmée au Nigeria et qu'elle montre un distributeur d'eau qui scanne les cartes d'identité. En réalité, cette vidéo a été tournée à Lilongwe, capitale du Malawi, et l'AFP n'a pas trouvé trace de machines nécessitant une carte d'identité pour accéder à l'eau dans ce pays ou au Nigeria.

"Nigeria: l'eau potable est disponible avec des cartes d'identité", écrit cet internaute, qui partage une vidéo montrant plusieurs femmes en train de remplir un seau d'eau. L'une d'entre elles active le robinet en passant une carte devant un lecteur et pousse des cris de joie lorsque l'eau coule. "Pour ceux d'entre vous qui ne pensaient pas qu'il était possible de mettre en place la digitalisation dans les pays pauvres, vous en avez la preuve…", commente l'internaute qui partage cette vidéo, vue plus de 13 000 fois sur Telegram depuis le 20 mars 2023.

"Terrifiant (...) La carte d'identité devient obligatoire pour pouvoir boire à ce point d'eau", commente cet autre internaute sur Facebook. "Le pays met activement en œuvre un programme jusqu'en 2030 sur le "contrôle numérique"", ajoute un autre sur Twitter, suggérant que la scène se déroule au Kenya.