Le vrai visage de la guerre

En voiture privée, la famille a effectué le périple à travers l’Ukraine, la Pologne et l’Allemagne, jusqu’à la capitale picarde.

La maman Lilia, l’épouse Lecya et le petit garçon de trois ans, Daneil, sont au chevet de Wladislaw. Nourri par une perfusion, privé de la parole et de la vue, le grand blessé comprend tous les mots en ukrainien et réagit par le geste. Le corps médical se démène pour lui, comme il s’occupe avec la même force de l’ensemble des personnes hospitalisées.

La famille occupe une chambre d’hôtel à Glisy, très éloignée de l’hôpital. Elle recherche un logement plus proche du CHU, d’autant plus que Wladislaw devra subir plusieurs opérations chirurgicales pour réparer son visage. Le soldat défiguré a un an et demi de soins et d’interventions devant lui.