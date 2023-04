Les fabricants de puces électroniques doivent réduire leurs émissions, estime Greenpeace

Son rapport se concentre sur les plus gros fabricants au monde, en particulier le fournisseur de puces d’Apple, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), et Samsung Electronics en Corée du Sud.

Des smartphones aux voitures en passant par le matériel d’intelligence artificielle, l’industrie mondiale des semi-conducteurs devrait émettre 86 millions de tonnes d’équivalent dioxyde de carbone en 2030, soit plus du double des émissions totales du Portugal en 2021, selon l’organisation de défense de l’environnement.

Greenpeace accuse les fabricants de consommer trop d’électricité, l’une des principales causes de l’augmentation des émissions de l’industrie électronique mondiale. Or en Asie de l’Est, la fourniture d’électricité dépend fortement du gaz naturel et du charbon, déclare Greenpeace.