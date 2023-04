La baisse de la malpropreté en Wallonie arrive à un premier plateau mais reste légère, selon Be WaPP

La malpropreté tend à baisser, selon les chiffres de l’association. « Entre 2017 et 2023, la quantité de déchets récoltée par kilomètre a diminué de 33,3 % », détaille Denis Vasilov, porte-parole de Be WaPP.

L’association relève toutefois que la baisse des déchets récoltés est moins nette entre 2022 et 2023 que d’autres baisses constatées auparavant. « Cela peut s’expliquer par le fait qu’un travail à long terme tel que la lutte contre la malpropreté publique, mêlant sensibilisation, éducation et volet répressif, engrange souvent des résultats plus spectaculaires les premières années. Aujourd’hui, après six ans d’actions sur le terrain, nous sommes peut-être arrivés à un premier plateau », ajoute Denis Vasilov.