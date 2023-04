Le Japon veut des liens «constructifs» et «stables» avec la Chine: «Une diplomatie proactivedoit être prioritaire»

Les relations entre les deux pays se sont détériorées ces dernières années. En décembre dernier, le Japon a qualifié la Chine de « défi stratégique sans précédent à la paix et la stabilité du Japon », tout en annonçant une révision majeure de sa politique de sécurité, avec notamment une augmentation des dépenses de défense.

« Nous sommes confrontés à l’environnement sécuritaire le plus exigeant et le plus complexe depuis la guerre et ce qui doit être prioritaire, je crois, c’est une diplomatie proactive avec la Chine », a déclaré M. Kishida dans une interview accordée à des médias étrangers dont l’AFP.