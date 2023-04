L’enquête publique pour le plan d’aménagement forestier communal de Namur a débuté

On notera que Namur a décidé de placer 30 % de ses domaines forestiers en « réserve biologique intégrale » au bénéfice de la nature et de la biodiversité (alors que la Wallonie n’impose que 3 %). Cela représente un total de 91,37 hectares.

L’enquête publique sur ce dossier a démarré ce 11 avril et se finira le vendredi 26 mai à 12h.

Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de fermeture de l’enquête sur internet via le site www.namur.be/ppaf ou au Service Nature et Espaces verts (rue frères Biéva 203, Vedrin), du lundi au jeudi de 8h à 12h (fermé le vendredi) et le jeudi de 16h à 20h, uniquement sur rendez-vous (24 heures avant – téléphone : 081/248.625).

Les observations verbales sont recueillies sur rendez-vous par l’agent communal délégué à cet effet.

Les observations écrites peuvent être adressées au Service Nature et Espaces verts ou via espaces.verts@ville.namur.be.