Bonne nouvelle pour Remco Evenepoel: Julian Alaphilippe sera bien là pour épauler le champion du monde à Liège-Bastogne-Liège

Sur les routes de la Doyenne, le champion du monde sera entouré du Français Julian Alaphilippe, de retour après sa chute au Tour des Flandres et 2e de la classique wallonne en 2015 et 2021, des Belges Pieter Serry, Ilan Van Wilder et Louis Vervaeke, de l’Italien Andrea Bagioli et du Suisse Mauro Schmid.

« Remco arrive ici après un stage en altitude et sera très motivé, d’autant plus qu’il est tenant du titre et porteur du maillot arc-en-ciel. Nous verrons quel sera le rôle de Julian : il connaît le parcours et cette course lui convient parfaitement. Le plus important est qu’il puisse maintenant s’entraîner sans douleur et être au départ. Nous devrons également voir si le vent et la pluie attendus dimanche peuvent influencer la course, mais comme nous l’avons dit, la confiance est là », indique le directeur sportif Geert Van Bondt.