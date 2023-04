La huitième C1 n’est finalement pas si loin: pourquoi le Milan AC peut remporter la Ligue des champions

Avec la longue blessure de Mike Maignan, les Milanais peinaient à dégager une sérénité dans leur ligne arrière. La présence de Ciprian Tatarusanu coïncidait avec la baisse de régime du Milan AC. Le Roumain, coupable de nombreuses erreurs durant sa période en tant que titulaire, ne donnait pas entière satisfaction pour faire oublier l’international français, blessé au mollet. La seule note positive de cette période était sans doute la réorganisation tactique du technicien italien, avec cette défense à trois composée de Tomori, Thiaw et de Pierre Kalulu la plupart du temps. L’Allemand, très peu utilisé durant la première partie de saison, est devenu un joueur important dans la rotation instaurée par Stefano Pioli.

Depuis le retour de Mike Maignan et la victoire étincelante à Naples en Serie A (0-4 au Maradona), Stefano Pioli semble avoir décidé de revenir à son fidèle 4-2-3-1. Malgré les satisfactions de ce système à trois défenseurs centraux, les Milanais semblent mieux trouver leurs repères dans un système qu’ils affectionnaient parfaitement l’an dernier. La double confrontation contre Naples prouve que le Milan AC sait réaliser de très bonnes prestations en jouant plus bas sur le terrain, et cette capacité à subir sans forcément rompre pourrait être une arme très utile pour la suite de la campagne en Ligue des champions.

Des joueurs à la hauteur de l’événement

Si les Napolitains ne se sont pas montrés dangereux durant la quasi-totalité de la double confrontation, c’est en partie grâce aux solides prestations de plusieurs soldats de Stefano Pioli. En opposition directe avec Khvicha Kvaratskhelia, Davide Calabria aura rendu deux copies parfaites lors de ces 1/4 de finale. Très solide dans ses interventions, le capitaine du Milan AC n’aura jamais semblé dépassé dans son duel avec le Géorgien. En effet, l’ailier napolitain aura cruellement manqué de justesse dans ses choix et dans sa finition, notamment lors du match à San Siro avec cette opportunité en or obtenue en début de rencontre. Le retour n’aura pas été plus concluant pour Kvaratskhelia, cantonné à souvent effectuer les mêmes dribbles à répétition pour tenter d’éliminer Davide Calabria.

Davide Calabria - Belga

Malgré l’âge, Simon Kjaer continue de repousser ses limites pour performer au haut niveau. Depuis son retour de blessure, le Danois continue d’exceller dans les grands rendez-vous, que ce soit en Serie A ou en Ligue des champions. Impérial lors des trois rencontres contre Naples, l’ancien joueur de Séville incarne parfaitement ces joueurs qui sauront se mettre à la hauteur d’une demi-finale de Ligue des Champions contre un rival.

Véritable homme de l’ombre dans le cœur du jeu, Rade Krunic aura également réussi son test face au Napoli. Précieux à la récupération, le Bosnien aura aussi joué un rôle majeur pour contenir Khvicha Kvaratskhelia grâce aux prises à deux effectuées avec Davide Calabria sur le côté droit de la défense du Milan AC. Avec un temps de jeu plein depuis le début de la phase à élimination directe, l’ancien joueur d’Empoli fait partie des hommes forts de Stefano Pioli depuis quelque temps.

Match disputé entre Naples et le Milan AC - Belga

Rafael Leão pour vous servir

Il est rare de voir des joueurs qui peuvent décider du sort d’un match en une seule action, mais Rafael Leão fait désormais partie du haut standing. Insaisissable lorsqu’il est lancé, l’ancien Lillois a véritablement été l’homme fort du Milan AC sur le plan offensif lors de la double confrontation contre Naples. Comme si les défenseurs napolitains n’avaient jamais trouvé la bonne formule pour arrêter le phénomène Leão…

D’abord lors de la rencontre à San Siro, où sa percée pour devancer Rrahmani s’est malheureusement terminée par une frappe qui a effleuré le poteau de Meret. Ensuite au match retour, où le Portugais a d’abord provoqué un penalty indiscutable après une faute de Mário Rui. Chaque situation dangereuse du Milan AC passait par le côté de Rafael Leão, qui offrira un cadeau à Olivier Giroud à la 43ème minute de jeu pour permettre aux Rossoneri d’ouvrir le score. Le natif d’Almada semble revivre depuis le retour au 4-3-3, lui qui peinait à trouver ses marques en tant que soutien d’Olivier Giroud dans ce système à trois défenseurs centraux.