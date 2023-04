Le restaurant Umamido célèbre son 10e anniversaire à Flagey avec un invité de marque, Ivan Ramen

En 2013, après un stage à Kyoto, Giu Quirynen décidé d’importer les ramens japonais à bruxelles et ouvre son premier établissement Umamido. La petite échoppe de ramens de la place Flagey à Bruxelles a bien grandi ! C’est aujourd’hui un concept à succès qui compte onze établissements en Belgique et en Suisse. Dix ans plus tard, Umamido sert toujours de délicieux et authentiques ramens dans ses restaurants. Pour les 10 ans, Guy fait venir un invité de marque dans l’établissement d’origine d’Umamido à Flagey.

Pour remercier tous les amateurs de ramens de ces dix dernières années, le restaurant belge dévoile une collaboration exclusive avec Ivan Ramen, le spécialiste du ramen mondialement connu. Ivan est entré dans l’histoire en devenant le seul Américain à ouvrir un magasin de ramens au Japon. Avec une réputation internationale, un Slurp Shop à New York et une critique deux étoiles dans le New York Times à son actif, son statut de maître du ramen est bien établi. Non seulement sa visite à Umamido sera unique, mais jamais auparavant les plats japonais d’Ivan n’ont pu être dégustés en Belgique. Guy et Ivan se sont rencontrés il y a plusieurs années grâce à leur amour commun du Japon et des ramens.