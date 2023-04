Télévie: suivez en direct vidéo les Disques d’Or de bel RTL ce samedi matin!

Vivez en direct les Disques d’or et tentez de repartir avec des objets collectors d’artistes exceptionnels : Kendji Girac, Stromae, Patrick Bruel, BigFlo et Oli, Christophe Maé, Maurane et bien d’autres.

Après 30 éditions et plus de 6 millions d’euros récoltés, cette nouvelle édition 2023, vous promet de beaux moments de partages, d’émotions, de témoignages le tout en présence de vos animateurs !