Le secteur de la construction demande que l’enseignement mette davantage l’accent sur les cours pratiques: «La pénurie de bons travailleurs ne cesse de s’aggraver»

Les plus de 900 élèves participants réaliseront une table d’appoint en bois massif et en feuilles, sous la supervision d’un délégué d’Embuild. À la fin de la journée, les tables terminées seront soumises à l’évaluation d’un jury d’experts. Des prix seront attribués par province.

Le concours devrait permettre de mieux faire connaître la formation et le secteur. Et c’est nécessaire, estime Dirk Van Kerckhove d’Embuild. « La pénurie de bons travailleurs de la construction, et de menuisiers en particulier, ne cesse de s’aggraver », explique-t-il.