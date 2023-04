Interpellés près de Gembloux, arrêtés à Daussoulx, ils risquent jusqu’à 5 ans de prison avec sursis pour avoir transporté 57 kilos de cocaïne

Le 2 avril 2022, des policiers circulant sur une aire d’autoroute de la E411 à proximité de Gembloux ont été interpellés par un véhicule immatriculé aux Pays-Bas roulant à une vitesse anormalement lente. Ils ont voulu contrôler les occupants, qui semblaient nerveux. Ceux-ci ont fait marche arrière avant de prendre la fuite. Une course-poursuite a débuté. Les occupants de la voiture poursuivie sont montés jusqu’à une vitesse de près de 210 km/h, mettant la vie des policiers et des autres usagers en danger, avant d’être interpellés à Daussoulx. 57 kilos de cocaïne ont été retrouvés dans le véhicule.

Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé jeudi des peines de cinq ans de prisons avec sursis pour la moitié et de 42 mois avec sursis pour la moitié à l’encontre de deux prévenus qui avaient transporté 57 kilos de cocaïne dans le cadre des agissements d’une association de malfaiteurs.

Interrogé, le conducteur a expliqué qu’il pensait transporter du cannabis et a précisé avoir paniqué à la vue de la police. Par peur de représailles et après avoir été menacé à la prison de Dinant, il a refusé de dire qui lui avait confié la drogue. Il devait percevoir 3.000 euros pour ce transport. Le passager du véhicule devait, lui, toucher 1.500 euros et n’a pas commenté davantage la provenance de la drogue. La voiture utilisée, un véhicule de location, a sillonné la Belgique durant le mois précédant l’interpellation. L’analyse de la téléphonie du prévenu a confirmé ces trajets.