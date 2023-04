Sandrine Dans partage sa peine après la disparition de Jean-François, candidat de l’Amour est dans le pré: «On est attristé, c’était quelqu’un de très attachant»

Ce mercredi, nous avons malheureusement dû partager la triste nouvelle. Jean-François Reynvoet, le maraîcher bien connu dans la commune de Quévy mais également connu des téléspectateurs pour sa participation à « L’Amour est dans le pré », est décédé à l’âge de 52 ans.

Le passionné de permaculture et de maraîchage bio s’est éteint ce mardi. Deux jours plus tôt, il fêtait son anniversaire. Il avait quatre enfants : Camille, Amandine, Noé et Valentin, son fils aîné. C’est avec beaucoup d’émotion qu’il partage les dernières heures vécues par son père. « Pour ses derniers instants, il a vécu un bon moment avec mon petit frère. Ils avaient joué au football sur la place du village. Ils s’étaient amusés. Ensuite, ils sont allés manger une pizza. Il aimait beaucoup ce plat. Il a demandé l’addition et son cœur s’est arrêté. Il est mort accompagné d’une personne qu’il aimait. »