BVI.EU présente des bureaux et unités PME autosuffisants en énergie au Parc de L’Europe à Wavre

Le Parc de L’Europe Green Business Park répond aux exigences les plus strictes en matière d’écologie et de durabilité. Comme dans chacun de ses parcs d’activités, BVI.EU a choisi les technologies les plus avancées dans le domaine des énergies renouvelables.

« BVI.EU accorde une grande importance à la durabilité de ses projets et est d’ailleurs un pionnier en la matière », souligne Geoffroy Dumonceau, Chief Development Officer. « À titre d’exemple, la géothermie permet de générer le chaud ou le froid nécessaire pour assurer le confort thermique des occupants de manière extrêmement efficace. Pour l’immeuble de bureaux et les unités PME, nous visons la certification BREEAM Excellent, une excellente référence pour un immeuble de bureaux durable. En bref, un lieu privilégié où les entrepreneurs peuvent s'installer et se développer, créé par BVI.EU. »

Le Parc de L’Europe Green Business Park regroupe 55 unités PME totalisant plus de 10.000 m² de surface plancher, mais également un immeuble de 3.600 m² de bureaux et de 756 m² de showrooms ainsi qu’un complexe commercial de 9.000 m² réalisé pour l’entreprise Mitiska.

BVI.EU

Avec ses unités modulables pour PME, adaptées aussi bien à la production, au stockage, à la distribution qu’à d’autres usages, le parc d’activités est l’option idéale pour les PME qui ont besoin d’un espace flexible et bien pensé répondant à des besoins spécifiques. Ces unités se caractérisent par une grande flexibilité en termes de surface, avec des superficies allant de 144 m² à 1.500 m².

Répartis sur quatre étages, les 3.600 m² d’espaces de bureaux offrent quant à eux des superficies comprises entre 221 m² et 876 m² par niveau. Les premier et quatrième niveaux bénéficient chacun d’une terrasse végétalisée orientée plein sud. Finalement, les deux showrooms (environ 378 m² chacun) se situent au rez-de-chaussée de l’immeuble, et disposent d’une excellente visibilité depuis le boulevard de l’Europe.

Un haut potentiel économique

Avec ce projet, BVI.EU offre aux entrepreneurs un site et des installations de qualité pour lancer ou développer leur projet. Le parc vient dynamiser cette région à haut potentiel en plein centre du Brabant Wallon et contribuera positivement à la création d’emplois. « Le Brabant wallon est une région qui me tient particulièrement à cœur, et dans laquelle notre société est très active, avec les parcs de Nivelles, Mont-Saint-Guibert et Hélécine. Nous sommes très fiers de pouvoir contribuer au dynamisme de cette belle région avec un projet à haute valeur ajoutée. Les besoins des entrepreneurs locaux sont importants et nous pouvons leur offrir un environnement de travail idéal entre le centre de Wavre et Ottignies-Louvain-la-Neuve, mais aussi dans le reste de la Wallonie et à l’international », déclare Michel Meers, fondateur de BVI.EU.