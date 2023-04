Une antenne de quartier pour le contrat de quartier durable « Cité Moderne » à Berchem-Sainte-Agathe

L’antenne de quartier est un lieu convivial et de rencontre pour l’équipe du contrat de quartier durable, pour les citoyens et pour les ASBL porteuses de projets. Grâce à cet espace, une partie des projets socio-économiques pourront être développés autour de différentes thématiques telles que la remise à l’emploi, le sport, la jeunesse et la culture.

Mis à disposition par la SISP Comensia, ce nouvel espace s’érige comme le lieu de référence pour le développement et la revitalisation socio-économique de la Cité Moderne pour les quatre prochaines années. Des permanences y seront tenues par l’équipe du contrat de quartier durable tous les mercredis et vendredis matin et par le Mission Locale pour accompagner les habitants dans leur recherche d’emploi.