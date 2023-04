La Wallonie augmente le nombre de ‘référents démence’ dans ses maisons de repos et «égalementà domicile»

Concrètement, le financement de l’emploi d’un de ces référents – majoritairement du personnel de soin qui a suivi une formation spécifique – sera facilité.

La possibilité d’accès au financement d’un mi-temps se situera ainsi à 20 résidents présentant des troubles cognitifs modérés à sévères et non plus à 25 patients. L’établissement pourra également prétendre au financement d’un temps plein s’il compte plus de 36 résidents présentant des troubles cognitifs modérés à sévères, ce qui n’était pas le cas auparavant.