À 11h31 ce jeudi, les pompiers de Vielsalm ont reçu un appel pour animal en danger. Ils se sont alors rendus dans une maison à Limerlé (dans la commune de Gouvy) pour dégager un raton laveur d’une cheminée.

L’animal va bien et a été relâché. Derrière ses airs de peluche à câliner, le raton laveur est une espèce devenue de plus en plus invasive en province de Luxembourg. Le nombre d’individus a explosé ces dernières années !