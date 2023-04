Une subvention de 300.000 euros pour promouvoir la marche en Wallonie

Ce budget de 300.000 € permettra la promotion et de développement de l’usage de la marche quotidienne et de loisirs de l’ASBL ‘Tous à pied’, la valorisation des chemins et sentiers publics dans leur environnement naturel ainsi que l’amélioration de la sécurité routière des piétons en Wallonie.

La subvention régionale accordée ce jeudi devra permettre à l’ASBL d’assurer l’ancrage des déplacements à pied dans les réflexes de mobilité et de loisir ; de travailler à l’éducation relative à l’environnement et de former les enfants aux déplacements piétons en mettant l’accent sur leur sécurité routière.