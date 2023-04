La journée de tous les dangers: tout à gagner (et à perdre) ce week-end en Pro League

Derrière, Bruges et le Standard devront impérativement s’imposer pour continuer à rêver de cette quatrième place. En recevant Eupen, les coéquipiers de Noa Lang devront faire face à une équipe qui aura absolument besoin d’un résultat pour se sauver au sein de l’élite du football belge. Pour retrouver la quatrième place, les Blauw en Zwart devront s’imposer en espérant un mauvais résultat pour la Gantoise (match nul ou défaite des Buffalos).

Après ses belles victoires contre Genk et Charleroi à la maison, le Standard de Liège est officiellement assuré de terminer au minimum dans les Play-off Europe. Avec un dernier déplacement à OHL, les hommes de Ronny Deila peuvent encore croire au Top 4. Les Rouches devraient en effet compter sur deux faux pas de la part de Gand et de Bruges, tout en s’imposant à Louvain, ce qui risque tout de même d’être invraisemblable…

Marlon Fossey, buteur contre le Sporting de Charleroi - Belga

Mazzu peut prendre sa revanche

Viré du Sporting d’Anderlecht en octobre dernier, le nouvel entraîneur des Zèbres pourrait jouer un mauvais tour à son ancien club, tout en qualifiant son Sporting de Charleroi pour le Top 8. Charleroi est en effet maître de son destin, et pourrait s’assurer de terminer à la huitième place, sans se soucier des autres, en cas de victoire ce dimanche à domicile contre Genk. Pour faire simple, Charleroi doit faire le même résultat (ou mieux) que ses poursuivants pour conserver sa qualification en Europe Play-off.

Juste derrière, le Cercle se déplace à Zulte avec l’envie de croire à sa place dans le Top 8. Pour se qualifier, les hommes de Miron Muslic devront d’abord espérer un faux pas des Carolos avant de croire à une éventuelle huitième place. Concernant ses poursuivants, le Cercle devra évidemment faire mieux qu’Anderlecht et Louvain ce dimanche. Si les Brugeois réalisent le même résultat que les Carolos, l’avantage sera donné aux hommes de Felice Mazzu, qui comptent plus de victoires sur l’ensemble de la saison.

Mal embarqué avant cette dernière journée, Anderlecht doit absolument s’imposer s’il veut encore prétendre aux Play-off Europe. Avec la réception de Malines, les Mauves affrontent une équipe qui n’a plus que sa finale de coupe de Belgique à jouer cette saison. Charleroi et le Cercle ne doivent impérativement pas s’imposer si les hommes de Brian Riemer veulent passer devant. Il faut donc espérer des partages ou des défaites des deux clubs pour les Mauves.

Killian Sardella - Belga

Encore dans la course, il faudrait différents scénarios pour qu’OHL se retrouve dans le Top 8 dimanche soir. Tout d’abord, il faut battre à domicile le Standard de Liège. Ensuite, il faut espérer une défaite de Charleroi et d’Anderlecht (un match nul des Mauves est aussi à prendre pour OHL). Enfin, en cas de match nul du Cercle, OHL passerait devant grâce à son nombre de victoires plus élevé.

Eupen ou Zulte Waregem : il n’en restera qu’un à la fin

Avec sa dernière victoire étincelante à Eupen, Zulte Waregem s’est offert une ultime chance de rester dans l’élite du football belge la saison prochaine. Bien aidé par un Gano inspiré, les hommes de Frederik D’Hollander ont totalement surclassé l’équipe d’Edward Still. En recevant le Cercle, les coéquipiers de Ruud Vormer sont dans l’obligation de s’imposer à domicile pour faire perdurer l’espoir du maintien en Pro League.