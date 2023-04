«Ah», «Oh»…: Olivier Schoonejans dégoûté par la réponse d’une invitée du RTL info (vidéo)

Vous passez une bonne mauvaise journée ? Alors l’anecdote livrée par Camille Lou sur le plateau du RTL info ce jeudi midi devrait vous faire relativiser. Venue présenter son nouveau film « Notre tout petit petit mariage », la comédienne française a raconté une mésaventure qui lui est arrivée ce matin dans le train.

C’est un Olivier Schoonejans un peu taquin qui a lancé Camille Lou. « Un mot sur ce qui vous est arrivé aujourd’hui ? » Si elle a d’abord répondu, « non je ne peux pas tout », la comédienne s’est finalement confessée. « J’ai pris le train ce matin et je me suis assis dans le vomi, voilà. Dans un vomi (…) Non ce n’était pas le mien », explique-t-elle devant un Olivier Schoonejans visiblement dégoûté.