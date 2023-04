Maserati Grecale : la version électrique arrive

Déjà lancé en version essence de 300 à 530 ch, l’excellent Maserati Grecale était dès le départ également annoncé en version 100% électrique, nommé Folgore (coup de tonnerre, en italien). La marque au Trident vient de le dévoiler au Salon de Shanghai, et a annoncé son lancement commercial pour cette année encore. Ce SUV, qui rivalise à la fois avec les Porsche Macan et Cayenne, prendrait donc un coup d’avance, puisque le Macan électrique n’est annoncé que pour 2024.

Giorgio

Chose intéressante, le Grecale Folgore repose sur une version adaptée de la plateforme Giorgio. Cette dernière avait été créée pour les Alfa Romeo Giulia et Stelvio, et n’était pas du tout conçue pour l’électrification. Nous sommes donc curieux de savoir comment ont procédé les ingénieurs pour la conversion, ce qu’il reste de la merveilleuse dynamique de cette plateforme de référence, et si d’autres modèles Stellantis en profiteront. En tout cas, la fiche technique est intéressante. Le Maserati Grecale Folgore annonce plus de 500 ch et 800 Nm, une batterie de 105 kWh, et une architecture de 400V pour des recharges assez rapides. On en saura probablement plus dans les mois et les semaines à venir.