Une Gozéenne crée des vêtements adaptés pour les enfants porteurs d’un handicap moteur

Mère d’une fille atteinte de différents handicaps moteurs, Leslie voulait créer des vêtements plus adaptés à ces enfants. « En tant que maman d’une petite fille polyhandicapée de huit ans, j’en avais assez de voir ma fille porter des vêtements peu adaptés. De devoir choisir d’investir dans des pièces deux tailles trop grandes par facilité d’enfilage, mais négligeant alors tout à fait l’esthétisme. Le confort de l’enfant est primordial et les difficultés de mobilisation font que nous devons nous adapter. Les difficultés sont quotidiennes et je voudrais que ma fille soit belle dans ses vêtements ».