Deux mares créées et 100 arbres plantés à Naast: «On espère que le projet inspirera d’autres citoyens»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Au travers un terrain de 30 ares, l’aventure commence il y a quelques mois lorsque Christophe Versieux, 40 ans, ingénieur civil Sonégien, rencontre Johan et Benoît, les deux agriculteurs qui ont aidé à mettre en place le projet. « Un agriculteur nous a proposé l’une de ses parcelles qui étaient souvent inondée, boueuse et donc pas très intéressante pour les cultures. Nous avons donc pensé à y installer un étang et puis un second. » Aujourd’hui terminés, ces espaces seront bientôt ouverts au grand public.