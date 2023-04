A court d'idées pour votre shopping?

Pour 35 euros/personne , nous vous emmenons dans un car tout confort et serez libre sur place pour faire votre shopping dans l'une des 180 boutiques que compte le village commercial (départ de Barchon, province de Liège). Au retour, pas de stress sur la route, vous vous détendez pendant que notre chauffeur vous ramène, vous et vos achats...

Designer Outlet Roermond

Au Designer Outlet Roermond de McArthurGlen, juste de l'autre côté de la frontière néerlandaise, on peut faire du shopping toute l'année avec jusqu'à 70 % de réduction sur le prix de vente de marques de mode haut de gamme telles que Nike, Tommy Hilfiger, Gucci, Adidas, Hugo Boss et Emporio Armani. L’outlet compte plus de 180 boutiques ! Mais le village commercial ne se limite pas qu’aux boutiques mode. Vous y trouverez également des articles pour la maison, la beauté et le sport. Les nombreux restaurants, bistrots et terrasses vous accueilleront pour une pause gourmande . Le Designer Outlet Roermond se trouve à quelques minutes de marche du pittoresque centre-ville et peut donc parfaitement être combiné avec une visite de Roermond.

http://www.mcarthurglen.com