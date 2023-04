Le magnifique bâtiment Byrrh, à Laeken, fête ses 100 ans ce samedi!

À l’origine, le Byrrh était un vin apéritif populaire originaire de Thuir (sud de la France). Dans de grands tonneaux placés sur des trains, le Byrrh était amené dans ce bâtiment de la capitale et mis en bouteille ici avant d’être distribué plus loin en Europe.

Mais depuis 2019, son nom a été revisité, désormais Be-Here, et le lieu est devenu un village durable où opèrent une vingtaine d’entreprises, se déroulent divers événements et où l’on peut manger et boire toutes sortes de produits délicieux. Le bâtiment a été acheté et rénové par le CPAS de la Ville de Bruxelles. Autour d’une belle grande halle, les visiteurs trouveront divers commerces et points de restauration, un pôle bien-être mais aussi des entreprises développant des synergies dans le domaine de l’économie circulaire et sociale.