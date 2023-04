Quels plats et quels vins déguster pour déjà penser aux vacances?

La Botte n’est pas en reste non plus quand on doit combiner destination estivale, bons petits plats et vins et prosecco. Qui n’a pas rêvé sillonner la Toscane, découvrir les Cinque Terre ou aller se prélasser sur l’une des nombreuses plages italiennes ? Imaginez-vous déjà en vacances avec un plateau de charcuteries et de fromages italiens et un prosecco pétillant et rafraîchissant digne de ce nom comme le Prosecco Superiore ! Pourquoi ne pas découvrir par la même occasion un bon vin rouge de caractère toscan comme le Durante Toscana Rosso IGT ou un demi-sec Grande Alberone rosé qui s’accordera parfaitement à l’apéritif ou avec des pâtes, salades, poissons et volailles ?

Un bon vin ne doit pas coûter une fortune

Restent deux questions importantes quand on parle de vins et de bonnes bouteilles : où les acheter, et combien coûtent-elles ? Contrairement à ce qu’on pense souvent, un bon vin ne doit pas coûter une fortune. Le meilleur endroit pour acheter ces bonnes bouteilles, c’est chez ALDI dès le 26 avril. Vous n’y trouverez d’ailleurs que des vins de qualité à bons prix, les meilleurs dans leur catégorie. Et si vous n’y connaissez pas grand-chose en vins, ce n’est pas un souci. Avec le guide des vins ALDI disponible sur aldiguidedesvins.be, vous trouverez toujours la bonne bouteille pour chaque repas ! Facile non ?

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse