Jusqu’à cinq ans de prison avec sursis pour un trafic de cocaïne et de cannabis à Namur

de videos

Lors d’une perquisition réalisée en avril 2022, 22 kg de cannabis ont été découverts chez un prévenu qui affirme que la drogue a été « déposée chez lui par un inconnu », dont il ne donne pas le nom par peur de représailles et qu’il voulait juste « gagner un peu d’argent ». Du cannabis et de la cocaïne ont été retrouvés chez d’autres prévenus, comme d’importantes sommes en liquide, des balances de précision, des sachets de conditionnement et plusieurs armes : des pistolets, carabines, tasers et munitions.