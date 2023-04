«Un lieu où la diversité et la culture se rencontrent»: le Cinquantenaire évolue pour 2030

La Belgique commence les préparatifs pour son bicentenaire en 2030. Parmi les projets devant porter cette date anniversaire, on retrouve au cœur de la capitale, le site du Cinquantenaire qui va connaître une modernisation pour devenir un nouveau phare socioculturel. Ce projet « Cinquantenaire 2030 » est une volonté commune entre les différents niveaux de pouvoir, avec la participation du fédéral, de la Région bruxelloise et les communes de Bruxelles et d’Etterbeek. Le secrétaire d’État chargé de la Politique scientifique Thomas Dermine (PS), a rappelé les fortes ambitions souhaitées. « Je ne suis pas certain qu’un site comme le Cinquantenaire aura autant d’attrait dans le futur s’il n’y a pas d’évolution. C’est pour cela que nous avons l’ambition de construire un site où les visiteurs pourront passer une journée entière dédiée à la culture, avec un parc muséal moderne et attractif qui se veut cosmopolite autour de l’innovation et du patrimoine », indique le secrétaire d’État, qui imagine un lieu similaire au National Mall à Washington D.C.

Autre inspiration venue des États-Unis, le premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) souhaite créer une sorte de Central Park, « où la diversité et la culture se mélangent. » Le premier ministre a également rappelé que le Cinquantenaire était la porte d’entrée bruxelloise vers les institutions européennes situées au bout du parc. Le commissaire européen Johannes Hahn était présent pour signer un accord de coopération entre la Belgique et l’Union Européenne.

Des rénovations prévues « L’envie commune est de développer ensemble le site et de faire en sorte que les citoyens se réapproprient le lieu », souligne le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS). Pour réaliser ce projet, le budget est conséquent. Beliris et la Régie des bâtiments débloqueront 155 millions pour la rénovation du parc, des bâtiments et la réalisation du masterplan, qui vise à présenter les larges collections des musées aux visiteurs. L’Institut royal du patrimoine artistique (IRPA) sera réaménagé au sein du Cinquantenaire. Les deux parties du Cinquantenaire, le patrimoine et l’innovation, seront mises en valeur, a présenté Paul Dujardin, gestionnaire du projet Horizon 50-200.

Recouvrir le tunnel Le tunnel Loi, qui transperce le parc avec une partie ouverte sera également revu. Un concours européen sera organisé pour que de jeunes architectes puissent proposer des modifications du site et couvrir le tunnel au cœur du parc. Le secrétaire d’État chargé de la Régie des bâtiments Mathieu Michel (MR) a rappelé les vastes projets de rénovation prévus pour 2030, avec le parc du Cinquantenaire et ses musées, le Palais de Justice et le Palais Royal. La modernisation des musées du Cinquantenaire a débuté il y a quelques années avec la rénovation des toitures.