Une jeune femme de 20 ans meurt… après s’être engagée dans la mauvaise rue avec un groupe d’amis: «Nous n’avions pas de réseau pour chercher notre chemin…»

Kevin Monahan, 65 ans, est l’auteur de la fusillade. Il se serait mis en colère parce que les gens prenaient son allée pour une route. Il a été inculpé de meurtre au second degré à la suite de la fusillade. Un voisin a déclaré au New York Post : « C’est choquant, mais je ne suis pas surpris ».

Kaylin Gillis, 20 ans, se trouvait à bord d’une voiture conduite par son petit copain Blake, 19 ans, et deux autres personnes à l’arrière. Alors qu’ils cherchaient leur chemin pour se rendre à une fête, ils se sont engagés dans une route qui ne semblait pas être la bonne. Alors qu’ils décident de faire demi-tour, une fusillade éclate. Kaylin a reçu une balle au cou et décède rapidement après.

Blake, le petit copain, est effondré : « Nous n’avions pas de données mobiles pour chercher le chemin, ou pour nous en rendre compte qu’on n’était pas au bon endroit. Quand on s’est dit que ce n’était pas là et qu’on a voulu partir, c’est là que tout s’est passé. Mon ami a crié « ils sont en train de tirer, fonce ! ». J’ai essayé d’appuyer sur l’accélérateur aussi vite que possible, et c’est à ce moment-là que le coup de feu fatal a été tiré. Je veux croire que c’était instantané. Je l’espère. Je prie pour que ce soit le cas », a-t-il déclaré en larmes.